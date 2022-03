Covid, Liguria indietro su vaccini ai bambini e dosi booster

Ancora un lieve calo nella circolazione del covid in Liguria, nella settimana dal 2 all'8 marzo. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, i nuovi casi sono diminuiti del 2,7%, in controtendenza rispetto alla media italiana, tornata a crescere dell'1,5%. La provincia che si è comportata meglio è stata quella di Imperia, con solo 267 nuovi positivi ogni 100mila abitanti e una diminuzione del 19%. Calo significativo del 12% anche alla Spezia, dove i nuovi positivi sono stati 405 ogni 100mila.

Stabile Savona (-0,2%) con 412 nuovi casi. In direzione opposta la città metropolitana di Genova dove i nuovi positivi sono stati 491 ogni 100mila, in aumento del 2,9% rispetto ai sette giorni precedenti. La Liguria resta il quarto territorio italiano per minor concentrazione di casi covid attivi, scendendo da 895 a 834 ogni 100mila abitanti. Meglio fanno solo Provincia di Trento, Emilia-Romagna e Toscana.

Torna sotto la soglia di guardia anche l'occupazione dei posti letto in area medica, scesa dal 16 al 14,9%, ma ancora più alta della media nazionale fissata al 13,5%. Anche l'occupazione delle terapie intensive è calata, dal 7,7% al 7,3%, contro una media italiana che ha raggiunto il 6,2%.

Frena il recupero della Liguria sulla copertura della popolazione con la terza dose di vaccino. Restano stabili i due punti di distacco dalla media nazionale, con la quinta peggior performance del Paese. Secondo il nuovo report della Fondazione Gimbe, sono l'80,8% i liguri con più di 12 anni che hanno ricevuto la somministrazione booster e che abbiano completato le prime due dosi da almeno quattro mesi o immunocompromessi con ciclo concluso da almeno quattro settimane. Un dato in calo di 1,1 punti rispetto alla settimana scorsa, dovuto all'aumento della platea potenziale e alla contestuale diminuzione delle terze dosi fatte.

La media del Paese si attesta all'82,8%, anche in questo caso in calo di 1,1 punti. Non va meglio la situazione sulla quarta dose per gli immunocompromessi che abbiano ricevuto la terza da almeno quattro mesi: in Liguria, l'ulteriore booster è stato ricevuto solo dallo 0,5% degli aventi diritto, contro una media italiana del 2,4% e un picco del Piemonte del 14,9%.

Il fondo della classifica si vede anche sulla copertura vaccinale nella popolazione tra i cinque e gli undici anni: solo il 29,1% dei liguri in questa fascia d'età ha ricevuto almeno una dose, contro il 37,1% della media del Paese. Inalterato il distacco di otto punti e quinto peggior dato nazionale. Sono, invece, il 24,9% i liguri più giovani ad aver completato il primo ciclo, a fronte del 32,3% del dato nazionale.