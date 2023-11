Polmonite 'misteriosa', Bassetti: "La Cina sia trasparente, no agli stessi errori del covid"

Trasparenza per non ripetere gli errori del passato. Questo l'appello del medico genovese Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino, riguardo all'epidemia di polmonite dalle cause misteriose che si è diffusa nei bambini in Cina.

Inevitabile tornare, con la memoria, a quel terribile autunno-inverno del 2019 quando vennero fuori i primi dati su una polmonite atipica in Cina, che si rivelò poi covid-19.

"Questa volta la situazione sembra leggermente diversa - spiega Bassetti - nel senso che riguarda soltanto i bambini e un'area particolarmente fredda del Paese. Potrebbe dunque trattarsi di infezioni di stagione, che possono essere virali e batteriche. È determinante, però, non commettere gli stessi errori del passato. Bisogna che la Cina immediatamente renda trasparenti tutti i dati, compresi campioni respiratori e di tessuto, all'Organizzazione mondiale della sanità".

Dopo il precedente del covid, un altro allarme che arriva dal "gigante asiatico", e per Bassetti "non è più possibile che su una cosa del genere le informazioni non siano immediate, è fondamentale che la Cina comunichi rapidamente all'Oms che cosa è successo, se siamo di fronte a un microrganismo già noto oppure se si tratta di virus o un batterio sconosciuto, se l'epidemia è semplicemente legata al clima. Insomma è fondamentale che si faccia luce sulla questione nelle prossime ore, magari è semplicemente un focolaio che si risolverà in tempi rapidi, ma dobbiamo saperlo. Non si può pensare di ricommettere gli stessi errori a distanza di quattro anni e tornare indietro".