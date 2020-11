Tamponi, attivi due nuovi ambulatori

Da mercoledì 11 novembre, a Serrà Riccò, è attivo un ulteriore ambulatorio integrato Asl3, Medici di famiglia e Comune, per l'effettuazione dei tamponi. Si trova in via Medicina 56 (Pedemonte). Verranno eseguiti tamponi antigenici rapidi in modalità drive-through con accesso su prenotazione attraverso gli otto medici di famiglia del Distretto 10 (AFT 9) aderenti.

Come nel caso di Teglia, l'ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai medici di famiglia, che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall'estero), fissandogli direttamente il tampone in auto. L'ambulatorio è operativo dal lunedì al venerdì con specifici turni che variano a seconda del giorno.

Anche in Valbisagno, sempre da mercoledì 11 novembre, è disponibile un punto tamponi nel Palazzo della Salute di Struppa (via Struppa 150) dedicato ai cittadini del Distretto 12 in modalità drive-through sia per l’esecuzione di tamponi rapidi sia per quelli molecolari. L’accesso al punto tamponi di Struppa - che sarà attivo dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al venerdì - è su appuntamento telefonico fissato dalla segreteria del Gsat 12 per tutti quegli assistiti segnalati dal proprio medico di medicina generale come pazienti già in fase asintomatica o paucisintomatica o per i cosiddetti contatti stretti per cui sia richiesta una diagnosi di infezione o il superamento della fase di infettività per il rientro in comunità.

Sempre da mercoledì è anche attivo nella nuova sede del Porto Antico (Porta Siberia – ex Museo Luzzati) il punto tamponi del centro storico precedentemente attivo alla Commenda, con i consueti orari dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 ad accesso diretto.

Dove fare i tamponi a Genova e provincia

Ambulatori Tamponi antigenici rapidi gratuiti in accesso diretto

Porto Antico Porta Siberia – Ex Museo Luzzati. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

Villa Bombrini Genova Cornigliano (accesso da via L.A. Muratori 11R cancello). Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Recco Casa della Salute Asl3 Ex Ospedale Sant'Antonio (via Bianchi 1). Orario: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12

Ambulatorio Tamponi antigenici rapidi e molecolari gratuiti su prenotazione GSAT Distretto 12

Struppa Casa della Salute Asl3 Via Struppa 150. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30

Ambulatori Integrati Tamponi antigenici rapidi gratuiti su prenotazione medico curante

Teglia (Rivarolo) Via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa). Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del Distretto 10 (AFT 10)

Serra Riccò (Pedemonte) via Medicina 56. Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del Distretto 10 (AFT 9)

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti su prenotazione Dipartimento Igiene