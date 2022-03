Partenza ore 17 da piazza Della Vittoria. Via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante, piazza Dante, galleria Colombo, piazza Della Vittoria.

Appuntamento alle 14 in piazza della Vittoria. Alle 17 partenza del corteo. Previsti interventi di Mattia Crucioli "Alternativa", Davide Visigalli "Riconquistare l'Italia", Marco Martini "Italexit", Ugo Mattei "Cln", Enrico Gaggiolo "Ancora Italia" e Stefano Contin "Associazione Libera Piazza Genova". Modera Filippo Abbate di Mmt Italia.

Ancora un sabato con corteo per le vie del centro di Genova. Il Governo ha stabilito un graduale allentamento dell'uso del green pass , fino alla sua sparizione, ma Libera Piazza Genova ha deciso di aderire a una "giornata di incontro, dialogo e mobilitazione", lanciata dall'associazione Eredità Memoria 1948.

No green pass in corteo per le vie del centro