Coronavirus, il bollettino di Ferragosto: 33 nuovi positivi, la metà tra Genova e provincia

Continuano a salire i casi di coronavirus in Liguria. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi diagnosticati sono stati 33, la metà dei quali nel territorio della Asl 3 genovese. I casi totali nella nostra regione a domenica pomeriggio sono dunque 1.257, mentre quelli totali diagnosticati da inizio emergenza sono 10.446, di cui 9.104 individuati causa sintomi, 1.342 individuati con lo screening.

Nel dettaglio, in Asl 1 i nuovi positivi sono 6 di cui:

-2 in strutture sociosanitarie (di cui 1 operatore sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa)

-3 contatti di casi confermati

-1 segnalazione a dipartimento di prevenzione

Nella Asl 2 i nuovi positivi sono 6 di cui:

-5 contatti casi confermati (4 link grigliata)

-1 rientro da viaggio

Nella Asl 3 i nuovi positivi sono 17:

-3 rientri da viaggio

-5 contatti di casi confermati

-9 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

Un solo positivi in Asl 4, un rientro da viaggio

In Asl 5 sono invece 3:

-2 rientri da viaggio

-1 contatto di caso confermato

Coronavirus, la situazione negli ospedali

Sul fronte ricoveri ospedalieri, sono 20 le persone ricoverate per coronavirus in Liguria, di cui 3 in terapia intensiva. Tra questi ultimi c’è anche un 35enne rientrato dalla Croazia, ricoverato all’ospedale San Martino.

A domicilio si stanno curando 253 persone, 18 quelle guarite, nessun decesso registrato. Le sorveglianze attive, e cioè le persone in isolamento perché contatti di casi confermati o perché, dopo le ultime disposizioni, rientrate dall’estero, sono 877.

Toti: «Prudenza, ma non paura»

Il governatore ligure, Giovanni Toti, ha commentato in mattinata i dati della situazione coronavirus in Liguria, invitando alla prudenza ma senza allarmismi.

«Prudenza sì, paura no. La Liguria oggi è piena di turisti. Per fortuna. Vuol dire lavoro per i nostri alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, come quello dove sto leggendo anche io i giornali. Lavoro per bar e locali - ha spiegato - Domenica sarò a Genova per dare il via alla prima crociera italiana nel Mediterraneo dopo il lockdown, che partirà proprio dalla nostra regione. Stiamo faticosamente ripartendo e non possiamo permetterci di fermarci di nuovo. Ne va di migliaia e migliaia di posti di lavoro».

Toti ha ricordato che «i nostri ospedali sono vuoti, i pazienti non aumentano, la nostra sanità è al lavoro per tracciare e controllare i positivi al Covid. Anche in questi giorni di festa stiamo facendo tamponi a chi rientra dall’estero come prevedono le nuove norme», tirando poi una stoccata, al governo che «dovrebbe farli nei porti e negli aeroporti, ma siccome non lo fanno ci pensiamo no».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Se è vero che dobbiamo imparare a convivere con il virus - ha concluso - basta proclami e allarmismi ma prudenza, attenzione, buone abitudini di prevenzione. E ai più giovani dico: divertitevi seguendo le regole. Non perderete nulla della vostra vita ma guadagnerete salute per voi e i vostri cari».