Genoa, salgono a 15 i positivi: lista completa e ultime news sul rinvio del match col Torino

Salgono a 15 i tesserati del Genoa positivi al coronavirus, la società rossoblù ha ufficializzato la lista di giocatori (che salgono a 11) e componenti dello staff (4) risultati positivi al tampone in seguito ai controlli strumentali effettuati nelle ultime ore.

Positivi quindi: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami.

Il Genoa ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate.

Per quello che riguarda Genoa-Torino, match in programma sabato alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris, una decisione sul rinvio verrà presa nella giornata di giovedì 1 ottobre 2020. Dopo quattro ore di riunione il consiglio straordinario di Lega non è arrivato a una decisione, se ne riparlerà domani. Da una parte il Genoa spinge per il rinvio, dall'altra invece Lega e Figc vorrebberò far giocare il match seguendo le direttive Uefa secondo le quali basterebbero 13 giocatori disponibili (compresi quelli delle giovanili con almeno un portiere) per scendere in campo.