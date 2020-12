Coronavirus, il bollettino di domenica: 304 nuovi positivi e altri 20 morti

Restano intorno ai 300 i nuovi casi positivi di coronavirus in Liguria. Domenica 6 dicembre erano 304, una decina in meno rispetto a quelli di sabato, diagnosticati su 3.092 tamponi molecolari, cui si aggiungono i 3.115 rapidi che sono recentemente stati inseriti nella lista degli strumenti diagnostici riconosciuti dal Ministero della Salute.

I casi positivi totali a domenica 6 dicembre in Liguria erano dunque 10.435, per un totale di 104 in meno, grazie anche al numero in crescita dei guariti, che sabato erano 388. Scendono anche le persone positive che si stanno curando a casa, 72 in meno per un totale di 9.456, e i scendono ancora anche ricoverati in ospedale: 960 in tutta la Liguria (40 in meno rispetto a sabato), con 92 persone in terapia intensiva.

La maggior parte resta all’ospedale San Martino, hub regionale per la gestione dell’emergenza coronavirus, il restante è suddiviso tra Galliera e Villa Scassi per quanto riguarda Genova. Poco più di 100 i ricoveri in Asl 1, all’ospedale di Sestri Levante e all’ospedale di Sarzana.

Continua invece la tragica conta dei morti: 20 le vittime, anche se nelle ultime ore non si è registrato alcun decesso. Nel flusso sono però stati inserite le vittime delle ultime due settimane: 59 anni la più giovane, 95 la più anziana. In sorvelianza attiva, e cioè in quarantena perché contatti di casi positivi (o perché in rientro dall’estero) ci sono ancora 9.233 persone.

Nuovi positivi, il dettaglio:

Imperia (Asl 1): 43

Savona (Asl 2): 50

Genova: 147, di cui 99 in Asl 3, 48 in Asl 4

La Spezia (Asl 5): 54

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 10