Coronavirus Genova e Liguria, il bollettino: altri 370 casi, i guariti sono oltre 300

Salgono lievemente rispetto a giovedì i nuovi casi positivi di coronavirus in Liguria. Venerdì erano 370, diagnosticati con 4.777 tamponi molecolari e 2.244 tamponi antigenici rapidi.

Il bollettino di Regione Liguria e Alisa inviato il 23 aprile indica 6.276 casi totali in regione, 57 in più rispetto a giovedì. La nota positiva riguarda i ricoverati, che scendono ancora e arrivano a 613, anche se in terapia intensiva si conta un letto occupato in più (70).

I guariti sono 303, salgono invece le persone in isolamento domiciliare, 77 in più rispetto a giovedì, per un totale di 5.653.

Si contano ancora, purtroppo, 10 vittime, tutte registrare tra il 20 e il 23 aprile. La più giovane ha 60 anni, la più anziana 95.

In sorveglianza attiva ci sono 6.550 persone, la gran parte nel territorio della Asl 3 (2.263) e della Asl 1 (1.619).

Il dettaglio dei nuovi positivi

Asl 1 (Imperia): 67

Asl 2 (Savona): 62

Asl 3 (Genova): 152

Asl 4 (Tigullio): 31

Asl 5 (La Spezia): 55

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Per quanto riguarda i vaccini, al 23 aprile erano 589.290 quelli consegnati e 530.221 quelli somministrati. Tra Pfizer e Moderna, in particolare, sono stati somministrate 436.011 dosi, con 150.523 persone che hanno completato il ciclo. Di AstraZeneca invece - al momento somministratili solo alla fascia d’età tra i 60 e gli 80 - ne sono stati somministrati 94.210, e solo 18 persone hanno completato il ciclo.