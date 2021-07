Coronavirus, in Liguria 11 nuovi casi: 20 persone ricoverate in tutta la regione

Sono 11 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria venerdì 2 luglio, individuati con

2.402 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore cui si aggiungono altri 2.184 tamponi antigenici rapidi.

Da bollettino della Regione e di Alisa del 2 luglio sono 1.313 i positivi all’infezione su tutto il territorio ligure, due in più rispetto a giovedì. Il numero non è insomma ancora in negativo, ma negli ospedali, intanto, i ricoverati sono scesi a 20, di cui 14 nei reparti di media intensità e 6 in terapia intensiva.

Ormai covid-free gli ospedali di competenza della Asl 3 e della Asl 1, resta qualche paziente al San Martino, al Galliera, all’ospedale di Sestri Levante, in Asl 2 e in Asl 5.

Nessun decesso è stato invece registrato nelle ultime 48 ore, i guariti salgono a

97.792 (altri 9 nelle ultime 24 ore) e sono 106 le persone in isolamento domiciliare. Salgono leggermente le sorveglianze attive, 323 contro le 319 di giovedì.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

- Imperia (Asl 1): 1

- Savona (Asl 2): 2

- Genova (Asl 3): 4

- Tigullio (Asl 4): 2

- La Spezia (Asl 5): 2

- Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Sul fronte vaccini, la percentuale del somministrato sul ricevuto è dell'88%, e a oggi sono state inoculate

1.360.166 dosi (1.542.370 quelle consegnate).

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.871 dosi di vaccini a mRNA (Moderna e Pfizer) e 2.062 a vettore virale (Astrazeneca e Johnson & Johnson).