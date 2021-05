Coronavirus, il bollettino: scendono ancora positivi e ricoverati

Sono 115 i nuovi casi di coronavirus in Liguria segnalati giovedì 13 maggio su 3.931 tamponi molecolari e 2.920 rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale di tamponi positivi sui soli molecolari è dunque di poco sotto il 3%, dell'1,67% se si uniscono al calcolo anche gli antigenici rapidi.

Con altri 194 guariti, e purtroppo altri 8 decessi, il numero totale di casi positivi in Liguria è di 4.218. Di questi, 2.227 sono nella provincia di Genova, 672 in quella di Savona, 588 in quella di Spezia e 518 in quella di Imperia. I residenti fuori regione o all’estero positivi sono invece 79.

Continua anche il calo delle persone ricoverate per covid: 373 in tutta la Liguria, 47 in terapia intensiva, un calo di 26 persone e costante in tutte le Asl liguri.

Covid, dettaglio nuovi positivi in Liguria

Imperia (Asl 1): 20

Savona (Asl 2): 21

Genova (Asl 3): 50

Tigullio (Asl 4): 5

La Spezia (Asl 5): 19

Covid, dettaglio vaccini in Liguria

Sul fronte vaccini, alle 16 del 13 maggio erano state consegnate 826.620 dosi e 755.951 sono quelle somministrate, una percentuale pari al 91%.

Di questo numero totale, 609.980 sono vaccini Moderna o Pfizer, 145.971 di tipologia Johnson o Astrazeneca.