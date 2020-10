Coronavirus, il bollettino: 121 nuovi contagi e un'altra vittima

Altri 121 i casi di coronavirus in Liguria tra sabato e domenica, come indicato nel bollettino diffuso dalla Regione e da Alisa.

I nuovi casi sono stati diagnosticati su 2.385 tamponi, e la metà sono nel territorio della Asl 3 genovese, segno che il cluster del centro storico che da qualche settimana ha catturato l’attenzione è ancora attivo. C’è, inoltre, un’altra vittima, un uomo di 77 anni morto il 3 ottobre all’ospedale San Martino.

Il bollettino di domenica diffuso da Alisa e Regione Liguria riporta che a oggi sono 3.435 le persone positive alla covid-19 in Liguria:

- 1.040 nel territorio della Spezia

- 1.552 nel territorio di Genova

- 223 nel territorio di Imperia

- 236 nel territorio di Savona

- 114 le persone residenti fuori Regione o all’estero

- 270 i tamponi in corso di verifica

Il dettaglio dei nuovi positivi è il seguente:

- ASL 1: 36

28 contatto di caso confermato

8 attività di screening

- ASL 2: 5

2 contatto di caso confermato

3 attività di screening

- ASL 3: 61

36 contatto di caso confermato

25 attività di screening

- ASL 5: 19

11 contatto di caso confermato

8 attività di screening

Le persone ricoverate in ospedale salgono a 190, di cui 23 in terapia intensiva, con un aumento di 2 ricoveri nelle ultime 24 ore. Al San Martino sono 12 i posti di terapia intensiva occupati, 8 quelli nei due ospedali della Asl 5, 2 le terapie intensive occupate al Galliera, una quella occupata in Asl 2.

In isolamento domiciliare ci sono 15 persone che si stanno sottoponendo a terapia a casa, i guariti sono 87. Aumentano anche le sorveglianze attive, e cioè le persone in isolamento a casa perché contatti di casi positivi: sono 2.494, la gran parte suddivisa tra Asl 5 (805 persone) e Asl 3 (587 persone). Restano attivi, dunque, i cluster di Genova e della Spezia, e proprio per contenerli la Regione ha prorogato le ordinanza che impongono l’obbligo di mascherina anche all’aperto, 24 ore su 24, e alla Spezia anche il divieto di manifestazioni pubbliche e private e il divieto di partecipazione di pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità.