Coronavirus, 20 positivi in Liguria e un paziente in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

Sono 20 i nuovi positivi rilevati oggi in Liguria e accertati da Alisa su 1506 tamponi eseguiti.

Gli ospedalizzati calano da 22 a 20 ma un paziente passa in terapia intensiva al San Martino (sono 3 in totale). A fronte delle persone ricoverate, i decessi anche oggi restano a zero.

La maggior parte dei nuovi casi (9) deriva dall'ormai nota grigliata di Quiliano e altri due sono contagi arrivati in strutture sociosanitarie tramite partecipanti alla festa del primo agosto.

Sempre monitorato anche il fronte delle persone che arrivano o rientrano dall'estero e risultano positive. Nelle ultime 24 ore sono stati: un turista proveniente dalla Francia, un rientro da Corfù. Infine si sommano i contatti di casi confermati (due) e i casi segnalati al dipartimento di prevenzione (4 nel territorio genovese, uno nello spezzino).

I positivi totali in Liguria, dall'inizio dell'emergenza, sono 10413, in isolamento domiciliare si trovano 17 persone e 2 sono i guariti tra giovedì e venerdì.