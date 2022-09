Coronavirus: attuali positivi di nuovo sopra quota diecimila, +29,7% nell'ultima settimana

Oltre al consueto bollettino, che si trova poco sotto, riportiamo i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe per quanto riguarda la settimana dal 21 al 27 settembre. Il report evidenzia una crescita del 29,7% di nuovi casi, sotto la media nazionale aumentata del 34%, e 356 casi attivi ogni centomila abitanti, quarta regione per minor circolazione a fronte di una media italiana di 750 casi, oltre il doppio.

La provincia più colpita negli ultimi sette giorni è stata La Spezia, con 287 nuovi casi ogni 100mila abitanti (+42%), seguita da Imperia con 263 (+41,4%) e Savona con 257 (+30,8%). Chiude Genova con 246 nuovi casi, in crescita del 22,8%.

Sopra la media italiana, i tassi di occupazione ospedaliera: 7,9% per i pazienti in area medica, a fronte del 5,7% nazionale, e 1,8% in terapia intensiva, a fronte dell'1,4%. Variazioni trascurabili sul fronte dei vaccini: la quarta dose è stata ottenuta dal 18,3% dei liguri che hanno ricevuto la terza da almeno quattro mesi, meglio del 17% della media italiana.

Ancora senza terza dose il 16,9% dei liguri, un punto peggio del dato nazionale. Senza alcun vaccino, invece, il 12,7% dei residenti in regione a fronte dell'11,8% degli italiani. Liguria indietro anche sulla vaccinazione dei più piccoli: tra cinque e undici anni, ha ricevuto almeno una dose il 30,2% dei liguri contro il 38,5% degli italiani.

Il bollettino di oggi

Sono 932 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 963 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.195 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di giovedì 29 settembre 2022, che riporta 575.116 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 5.484 (186 più di ieri), segue Savona, dove i positivi sono 1.673, 1.358 e 1.320 quelli delle province, rispettivamente, d'Imperia e La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 261, mentre sono in fase di verifica 313 tamponi. Totale 10.409 persone attualmente positive (467 in più rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 126 (9 più di ieri), di cui 6 in terapia intensiva (uno più di ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 6.069 persone, 588 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 464, per un totale da inizio emergenza di 559.131.

Le vittime totali sono 5.576, una più di ieri, si tratta di un uomo di 89 anni, deceduto il 26 settembre all'ospedale di Sarzana. A oggi sono state somministrate 3.596.068 dosi di vaccino, di cui 1.039 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, i nuovi positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 154

Asl 2: 190

Asl 3: 352

Asl 4: 98

Asl 5: 138

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 0.

