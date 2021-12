Coronavirus, il bollettino di lunedì 27 dicembre con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, erano 643 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nella giornata di domenica 26 dicembre 2021, a fronte di 2.927 tamponi molecolari e 1.677 test antigenici rapidi effettuati. Di queste persone, 17 risiedono in provincia di Imperia, 116 in quella di Savona, 390 nella Città Metropolitana di Genova (385 in Asl 3 e 5 in Asl 4) e 120 in provincia della Spezia. I nuovi positivi sono pochi rispetto a quelli riscontrati nei giorni scorsi, anche perché il numero di tamponi effettuati nel giorno di Natale (in cui si era registrato un record) è molto basso, in totale 4604.

In questo momento, in Liguria 13.402 persone hanno il coronavirus: 2315 in provincia di Savona, 1890 in quella della Spezia, 3023 in quella di Imperia e 5630 in quella di Genova. In più, 160 persone che sono residenti fuori regione e 384 in fase di verifica.

Nelle ultime 24 ore si aggiungono altri 28 ospedalizzati: negli ospedali liguri sono ricoverate attualmente 511 persone, di cui 41 si trovano in terapia intensiva. Di queste ultime, 29 non sono vaccinate contro il covid mentre 12 sono vaccinate con comorbidità e/o ospedalizzate per patologie covid correlate.

In isolamento domiciliare si trovano 355 persone in più, mentre si registra un decesso avvenuto il 23 dicembre: si tratta di una donna di 88 anni morta all'ospedale di Sanremo.

Aumentano fortunatamente anche i guariti, ovvero le persone che risultano nuovamente negative al test molecolare o che non hanno più sintomi dopo 21 giorni dall'inizio degli stessi: 348 nelle ultime 24 ore.

Al momento in sorveglianza attiva cono 8.168 cittadini in tutta la Liguria: 1140 nel territorio di Asl 1, 1383 in quello di Asl 2, 3537 in quello di Asl 3, 840 in quello di Asl 4 e 1268 in quello di Asl 5.

Per quanto riguarda i vaccini, dall'inizio dell'emergenza sanitaria a oggi sono stati consegnati 2.830.062 di cui 2.763.417 somministrati, pari al 98%.