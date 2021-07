Coronavirus, il bollettino di domenica 25 luglio con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, altri 140 positivi al coronavirus in Liguria nella giornata di sabato, diagnosticati nelle precedenti 24 ore con 3.186 tamponi molecolari e 4.484 test rapidi: sono 23 in più rispetto al numero di nuovi casi di venerdì, una cifra che conferma la risalita della curva del contagio pur con un impatto lieve sugli ospedali e i ricoveri.

Sabato 24 luglio negli ospedali liguri sono infatti ricoverate 26 persone, 2 in più rispetto a venerdì ma comunque ancora ampiamente sotto la soglia di guardia. Invariato il dato relativo alle terapie intensive con 5 persone in totale. Nel bollettino odierno anche un decesso, che risale però alla giornata di mercoledì 21 luglio. Si tratta di un 55enne deceduto all'ospedale di Imperia.

I positivi totali in Liguria al 24 luglio sono dunque 2.009, di cui 1.100 a Genova città e provincia. In isolamento domiciliare ci sono 797 persone, con un balzo in avanti di 107, mentre i guariti sono 24. In sorveglianza attiva si trovano attualmente 786 persone.

Sul fronte vaccini, complice anche la nuova open night, in Liguria sono state somministrate 1.619.447 dosi su 1.789.089 consegnate, pari al 91% del consegnato. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 15.406 dosi tra Pfizer e Moderna e 1.098 tra Astrazeneca e Johnson & Johnson.

Il dettaglio dei nuovi positivi

Sono 140 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su 3.186 tamponi molecolari effettuati e 4.484 tamponi rapidi antigenici. Il dato è riferito alla effettiva residenza della persona testata Questo il dettaglio:

Asl 1: 23

Asl 2: 6

Asl 3: 74

Asl 4: 15

Asl 5: 18

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4.

Coronavirus, il bollettino nazionale del 24 luglio 2021