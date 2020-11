Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, il bollettino di domenica 22 novembre riportava altri 611 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, diagnosticati su 4.428 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Meno, dunque, rispetto a sabato, pur con un minor numero di tamponi effettuati, ma il numero più tragico resta quello delle vittime, ancora a due cifre: 14

Dei 611 nuovi positivi, 47 sono stati individuati attraverso test di screening, mentre gli altri 564 sono pazienti con sintomi da covid-19: in totale, in Liguria, a domenica 22 novembre i positivi erano 15.953, e la maggior parte - 9.365 - è nel territorio di Genova e provincia.

I numeri di domenica confermano, però, un rallentamento nella crescita del contagio, complice anche il numero dei guariti, 632, superiore a quello dei nuovi contagi (nel conteggio vengono considerati i pazienti che risultano negativi al test molecolare e i pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi).

Il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 68

20 contatto di caso confermato

48 attività screening

ASL 2: 61

1 settore sociosanitario

13 contatto caso confermato

47 attività screening

ASL 3: 329

41 settore sociosanitario

72 contatto caso confermato

216 attività screening

ASL 4: 19

5 contatto caso confermato

14 attività screening

ASL 5: 134

47 contatto caso confermato

87 attività screening

I decessi restano come detto il numero più tragico, con una crescita è ancora a due cifre che risente del picco di contagi e ricoveri delle scorse settimane: la vittima più giovane ha 65 anni, la più anziana 90.

Sul fronte ospedali, tornano a crescere i ricoveri: sabato erano calati di 50 unità, domenica tornano a crescere di 15 e arrivano a 1.375 globali, con un aumento anche delle terapie intensive, che dalle 119 di sabato arrivano a 122: un numero che, come spiegato dagli esperti, è legato al fatto che su un alto numero di ricoveri la probabilità che vi siano complicanze aumenta, e le conseguenze si vedono dopo qualche giorno.

Le sorveglianze attive, e cioè le persone che sono entrate in contatto con casi confermati e sono in quarantena, scendon di qualche decina e sono 12.558, le persone in isolamento domiciliare, che si stanno curando a casa, sono 14.503.