Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, erano 285 i nuovi positivi in Liguria su 3.126 tamponi (1610 test antigenici rapidi) stando al bollettino di domenica 20 dicembre. Attualmente in Liguria si registrano 7.627 persone positive al covid. A comunicarlo, Regione Liguria.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il numero dei ricoverati scende di 8 unità. Il totale è di 765 ospedalizzati di cui 70 in terapia intensiva.

Si registrano 243 guariti nelle ultime 24 ore, e 2 decessi registrati, una donna di 77 anni e una di 86, decedute entrambe all'ospedale di Sarzana sabato e domenica.

I dati per provincia:

Ecco i dati dei nuovi positivi di domenica 20 dicembre suddivisi per provincia:

Imperia (Asl 1): 24

Savona (Asl 2): 43

Genova: 169, di cui:

· Asl 3: 124

· Asl 4: 45

La Spezia (Asl 5): 48.