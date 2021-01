Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa dei dati odierni, erano 228 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, a fronte di 2.762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 1.360 tamponi antigenici, secondo il bollettino di domenica 17 gennaio.

Sale di 3 il numero degli ospedalizzati rispetto a sabato, per un totale di 719 persone ricoverate, di cui 62 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare si trovano 109 persone in più di ieri, per un totale di 4.247 persone.

I guariti sono 245 in più nelle ultime 24 ore, e le nuove schede decessi registrate sono 12, registrati tra il 15 e il 16 gennaio: si tratta di donne e uomini di età compresa tra i 62 e i 95 anni, il loro decesso è stato registrato negli ospedali di Sarzana, Sanremo, e San Martino di Genova.

Il dettaglio dei positivi

Ecco il dettaglio riferito alla residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 43

Savona (Asl 2): 68

Genova: 62, di cui 43 in Asl 3 e 19 in Asl 4

La Spezia (Asl 5): 52

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda i dati del vaccino contro il covid in Liguria, in totale, su 47.120 dosi consegnate, ne sono state somministrate 33.446, pari al 71%.

Domenica 17 gennaio è stata programmata la somministrazione di 811 dosi tra Asl 2, Asl 3 e Asl 5.