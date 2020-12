Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, erano 331 i casi rilevati dall'esame di 2.752 tamponi eseguiti, secondo il bollettino della Regione di domenica 13 dicembre, che riporta 55.618 casi positivi totali da inizio emergenza. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 4.616, seguita da La Spezia, dove i positivi sono 1.412; 1.056 e 684 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 254, mentre sono in fase di verifica 391 tamponi. Totale 8.413 persone attualmente positive.

I ricoverati in ospedale sono 843, di cui 75 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 7.552 persone. Trecentonovantanove i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 44.548 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 2.657, ovvero 8 in più di ieri.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 1.633, in quello della Asl 2 invece 637, 3.167 quelle in Asl 3, 677 in Asl 4, 775 in Asl 5.

Sono 331 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su 2.752 tamponi effettuati. Questo il dettaglio:

IM: 24

SV: 105

GE: 145 (di cui 97 di Asl3, 48 di Asl4)

SP: 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11.

A partire dal 30 novembre il dato dei nuovi positivi è riferito alla effettiva residenza della persona testata.

Questo il punto del presidente della Regione, Giovanni Toti:

«Continua la discesa del Covid in Liguria, confermando il trend delle ultime settimane. Oggi abbiamo 331 nuovi casi positivi Covid su 4488 tra tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Calano ancora i pazienti ospedalizzati, 16 in meno tra media intensità di cura e terapie intensive, e anche il numero più doloroso, quello dei decessi, che oggi si ferma a 8.

La nostra si conferma una delle regioni in cui il virus sta regredendo più in fretta e il merito è dei sacrifici che tutti noi abbiamo saputo fare fin dal primo momento, con impegno e rispettando le regole. Ci avviamo verso un Natale che sarà un po’ più sereno se sapremo continuare su questa strada, senza abbassare la guardia. E speriamo che i nostri sforzi vengano ricompensati, dove il contagio lo consente, con qualche piccola libertà in più, soprattutto negli spostamenti tra comuni nei giorni delle feste, che rappresentano per tutti noi una boccata d’ossigeno e un momento da trascorrere in famiglia dopo un anno tanto difficile. Credo che il grande senso di responsabilità dimostrato dai liguri prevarrà anche in queste settimane, mi auguro che il Governo ne tenga conto e ascolti le nostre richieste».

Coronavirus, bollettino nazionale del 13 dicembre 2020