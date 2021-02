Assalto a spiagge, alture e giardini: raffica di interventi della Polizia Locale per assembramenti

Domenica all’insegna di gite e passeggiate in Liguria complice la bella giornata di Sole, con diverse segnalazioni e controlli da parte della polizia Locale tra Sant'Ilario, Voltri, centro e Foce

Domenica all’insegna di gite e passeggiate in Liguria complice la bella giornata di Sole, con diverse segnalazioni e controlli da parte della Polizia Locale per assembramenti con qualche ripercussione anche sulla viabilità nelle vie che salgono verso le alture di Genova.

Nel corso del pomeriggio gli agenti della Polizia Locale sono infatti dovuti intervenire in diverse zone di Genova e soprattutto sulle alture con controlli da parte di diverse pattuglie per verificare che fossero rispettate le distanze e che tutti indossassero correttamente la mascherina.

Nel primo pomeriggio coda per salire verso Sant'Ilario con relativo intervento degli uomini della Polizia Locale per verificare il rispetto delle distanze e veicolare il traffico, pattuglie che sono dovute intervenire anche tra spiagge e giardini da levante a ponente, alla Foce, in corso Italia, ma anche sulle alture, nel centro di Genova e nel quartiere di Voltri.

Gallery