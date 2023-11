Regione, 40mila euro per le attrezzature sportive degli atleti paralimpici

La Regione Liguria conferma il suo sostegno al progetto "Ausili sportivi agli atleti con invalidità civile" per l'anno in corso. La giunta regionale ha approvato un contributo di 40 mila euro destinato agli sportivi con disabilità per l'acquisto di strumenti volti a prevenire, compensare, alleviare o eliminare le menomazioni, disabilità o handicap. Questi ausili sportivi consentono agli atleti con disabilità, che fanno parte di società paralimpiche, di svolgere la loro attività sportiva in modo regolare.

Simona Ferro, assessore allo Sport e alle Pari opportunità, ha sottolineato l'importanza di promuovere il benessere e la salute attraverso lo sport come strumento fondamentale di inclusione sociale e partecipazione, specialmente per le persone con disabilità: "La Regione Liguria aspira a diffondere i valori paralimpici e a incoraggiare sempre più persone con disabilità a praticare lo sport. Questo impegno è in linea con l'obiettivo di diventare una "Regione Europea dello Sport 2025".

Giacomo Giampedrone, assessore alle Politiche sociali, ha sottolineato il ruolo cruciale dell'attività sportiva nell'inclusione sociale, nella promozione della salute e nella prevenzione. Ha anche evidenziato con orgoglio il successo degli atleti disabili della Liguria nelle competizioni nazionali e internazionali, che rappresentano un modello ispiratore per molti giovani che affrontano la disabilità.

Il progetto ha già favorito l'acquisto di ausili sportivi a beneficio di 66 atleti disabili tesserati presso società sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico tra il 2018 e il 2022. Attualmente, nella regione, circa 150 atleti disabili tesserati partecipano alle competizioni previste dai calendari ufficiali delle Federazioni Paralimpiche. Il contributo estende la platea degli atleti aventi diritto a un numero sempre maggiore di atleti disabili, compresi quelli che partecipano ai campionati nazionali e regionali attraverso associazioni riconosciute dal Cip.

La raccolta delle domande presentate dagli atleti disabili sarà gestita dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, a cui è destinato il contributo di 40 mila euro. Una commissione dedicata valuterà le domande sulla base di criteri temporali. La prima graduatoria riguarderà gli atleti disabili tesserati con società sportive o associazioni riconosciute dal Cip che non hanno ricevuto contributi per l'acquisto di ausili sportivi negli ultimi sei anni. La seconda graduatoria sarà destinata agli atleti disabili che hanno già ricevuto un contributo simile negli ultimi sei anni (ma non meno di tre anni) e che sono tesserati con una società paralimpica riconosciuta dal Cip. Gli atleti nella seconda graduatoria potranno accedere ai contributi solo se ci saranno risorse disponibili dopo l'esaurimento della prima graduatoria.

Ogni domanda dovrà includere un preventivo per l'ausilio sportivo richiesto e la successiva fattura per scopi di rendicontazione. Il contributo massimo per ciascun atleta non potrà superare i 4.000 euro (l'IVA rimarrà a carico dell'atleta). Le domande dovranno essere presentate alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nella sezione "Bandi e Avvisi" del portale di Regione Liguria.