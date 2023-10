Milito e Palacio a Genova per le riprese di 'Comunque e Ovunque'

Uscirà nelle sale genovesi a dicembre il film 'Comunque e Ovunque', commissionato dal Genoa ad Amazon Prime, e sulla piattaforma a pagamento a inizio 2024. Alle riprese hanno partecipato ex giocatori, tifosi illustri e dirigenti.

La città si conferma dunque set cinematografico visto che in questi giorni sono in programma anche le riprese del film su Paolo Villaggio. In 'Comunque e Ovunque' vedremo anche due vecchie conoscenze rossoblù, Diego Milito e Rodrigo Palacio, che nei giorni scorsi hanno fatto visita a una nota osteria del levante genovese.

Il titolare non ha perso l'occasione per scattare una foto con i due ex giocatori, immagine che è stata postata sui social. "My friend nei giorni scorsi sono venuti a trovarmi due grandi amici - si legge nel post -, mi direte, cosa ci facevano a Genova insieme? Erano nella nostra Genova per girare alcune scene del film 'Comunque & ovunque'".

"Abbiamo passato 2/3 ore a parlare dei bei tempi e di ricordi indelebili - spiega il titolare del locale -, tutti e tre siamo sempre in contatto anche se il principe vive in Argentina, ma quando c'è la possibilità passa a mangiare i famosi ravioli del principe, mentre Rodri ogni tanto sbuca a sorpresa come qualche settimana fa per andare allo stadio per la prima in serie A".

"Sono stati degli eroi nel Genoa, poi anche in un'altra squadra a strisce verticali neroazzurre, ma l'amicizia resta sempre e con loro due siamo di famiglia", conclude il post.