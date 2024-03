Cigno nero a Pegli, dal campo del Genoa alla spiaggia

In poche ore, suo malgrado, è diventato una star del ponente genovese. Trovato sul manto erboso del campo di allenamento di Pegli del Genoa, il cigno nero è stato poi spostato in spiaggia.

Le foto sono diventate subito virali sui social, suscitando commenti di ammirazione e critiche da parte di chi sostiene che l'animale non andasse spostato per non procurargli traumi.

Il cigno nero (Cygnus atratus Latham), è un uccello acquatico della famiglia Anatidae, sottofamiglia Anserinae, tribù Anserini e genere Cygnus. Divenne noto al mondo occidentale solo nel 1697, anno in cui venne scoperto nel continente australiano dall'esploratore olandese Willem de Vlamingh.