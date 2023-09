A Genova arriva il campionato mondiale di pandolce, come partecipare

Arriva a Genova il primo campionato di pandolce genovese basso. Andrà in scena domenica 12 novembre, a partire dalle ore 8, presso il Mercato Orientale di via XX Settembre. Una manifestazione (rivolta a cento partecipanti) dedicata ai pasticceri dilettanti organizzata da Confcommercio Liguria e Cna Liguria, in collaborazione con Regione, Comune di Genoca e Camera di Commercio.

Nella prima fase i concorrenti si sfideranno a turni di dieci, i vincitori accederanno poi alla finalissima che si svolgerà al palazzo della Borsa insieme alla cerimonia di premiazione. La giuria sarà composta da pasticceri, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni. Gara aperta anche al pubblico in tutte le fasi. Possono partecipare dilettanti, amatori ed appassionati di pasticceria, purché abbiano compiuto la maggiore età, provenienti da qualsiasi Paese del mondo.

Iscrizioni aperte negli uffici di Confcommercio in via Cesarea 8, CNA in via San Vincenzo 2 e presso le seguenti pasticcerie: Pasticceria Enea, via Monterotondo 56/58/R, GE-Sestri Ponente; Pasticceria Franco, via Rossini 17/r Genova; Pasticceria Poldo, via Anfossi 260/R, GE-Pontedecimo; Pasticceria Mantero, via Cantore 149/R, GE-Sampierdarena; Pasticceria Tagliafico, via Galata 31/R, Genova; Pasticceria Toni, piazza Torriglia 6, Chiavari.