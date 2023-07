Arriva un nuovo Burger King in città, lavori in corso

Lavori in corso per l'apertura di un nuovo Burger King in via Cornigliano. Da qualche giorno sono comparse anche le insegne che rimandano alla nota catena statunitense di fast food, ora coperte. La notizia circola da diversi giorni sui gruppi social del quartiere, i lavori sono iniziati nel mese di luglio e nel cartello affisso si legge che dovrebbero durare quaranta giorni.

Non sono ancora note le tempistiche per l'effettiva apertura del nuovo punto vendita, l'ufficio stampa di Burger King ha spiegato a Genova Today che si tratta di un'apertura in franchising e che quindi, non essendo gestita dalla casa madre non sono al momento note le tempistiche.

Il nuovo Burger King aprirà nel tratto finale di via Cornigliano, poco prima della stazione ferroviaria ma sul lato opposto, al fianco del benzinaio, dove prima c'era un negozio di dolciumi. Si tratta di un punto vendita, come si vede dalle insegne, che comprende anche il 'King Drive', ovvero la possibilità di ordinare direttamente dalla propria auto.