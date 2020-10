Borzoli, al via la demolizione dell’ex Eltin: le modifiche al traffico

Al via i lavori di demolizione dell’edificio ex Eltin di via Borzoli.

L’intervento comporta la chiusura della strada: dalle 6 di sabato 17 ottobre 2020 fino alle 18 di domenica 18 ottobre 2020 nel tratto di via Borzoli compreso tra l'intersezione con salita al Lago e il civ.72 è interdetta la circolazione veicolare, insieme al divieto di fermata e sosta per tutti i veicoli.

Questo stop si verificherà anche nel fine settimana successivo dalle 6 di sabato 24 ottobre 2020 fino alle ore 18 di domenica 25 ottobre 2020.

Sarà attivato da Amt il servizio pubblico a valle e a monte dell'interruzione veicolare. L’area rientra nel progetto di messa in sicurezza della viabilità post Morandi prevista dal Decreto Emergenze, e arriva dopo anni di richieste di riqualificazione e messa in sicurezza da parte degli abitanti di Borzoli e di Fegino.

Il presidente del Municipio Federico Romeo conferma che dopo la demolizione si passerà alla riqualificazione: al posto dell’ex fabbrica di quadri elettrici ferroviari sorgeranno parcheggi e aree verdi.