Borgo Incrociati: 'corpi ribelli', l'inaugurazione del nuovo murales

Sarà ufficialmente inaugurato sabato 7 maggio alle ore 14 presso il tunnel di via Borgo degli Incrociati, il nuovo murales nato dalla collaborazione tra il Municipio Bassa Val Bisagno e il Centro antiviolenza Mascherona. Da tempo il tunnel è al centro di un progetto che, attraverso patti di collaborazione, sta colorando le pareti con opere di street art, attraverso il contributo del Municipio, che si è fatto carico delle spese necessarie alla realizzazione.

L'ultima delle opere realizzate è dell'artista Gloria Pallotta, in collaborazione con Manuela Alfieri e Walkthelines, sono stati dipinti corpi e volti con l’obiettivo di raffigurare la forza delle donne, evitando rappresentazioni di segni della violenza. Il murales conterrà inoltre la citazione di Maya Angelou, poetessa e femminista, che dice 'Ogni volta che una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne'.

L'obiettivo finale del progetto, fortemente voluto dal presidente Massimo Ferrante, è completare tutto il tunnel con la street art, all'interno si alternano opere con valenza artistica ad altre con valenza sociale. Nei mesi scorsi erano stati inaugurati altri tratti con le opere 'Resilience' di Lord Nelson Morgan e 'we lovecolorz' di Roisone. Nella parte finale si trova anche un bel lavoro realizzato dall'artista Margherita Sanguineti, dedicato allo zio alpinista Franco Piana, che morì durante una spedizione sull'Everest nel 1980.