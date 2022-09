Boccadasse, arriva il sushi al posto dello storico Sereno1950

A Boccadasse cambia la gestione dello storico locale Sereno1950, ex pizzeria, pinseria, hamburgeria, gelateria e pasticceria in via Felice Cavallotti. A dargli il cambio è Yugo Sushi Experience, già conosciuto nella nostra Riviera avendo sede a Chiavari, Sestri Levante e Varazze. Il nuovo ristorante è stato inaugurato venerdì 16 settembre 2022, con degustazione di benvenuto con sushi e flûte e musica dal vivo.

La filosofia di Yugo è quella di ricercare il perfetto equilibrio tra elemento tradizionale e contemporaneo, in pieno rispetto della cucina italiana. Si vuole ricreare la cucina fusion, andando a cercare commistioni tra diverse cucine e gusti nuovi, senza dimenticarsi dell’aspetto estetico dei piatti, sempre coloratissimi. Nel menù ovviamente non manca il pesce fresco, come branzino, orata, salmone, cozze e vongole. Su un letto di ghiaccio fresco, se si ordina il Sashimi Speciale, si possono gustare tranci di salmone, branzino e tonno ma anche crudité di scampi e gamberi.

Si può scegliere tra il menù à la carte o la formula All you can eat, che prevede a pranzo un menù da 14,90 euro nei giorni feriali e 16,90 euro nei giorni festivi (bambini rispettivamente 8 e 9 euro) e a cena un menu tutti i giorni a 24,90 euro (bambini a 11 euro). Tra le opzioni si può trovare anche la formula take away All you family, per cui ordinare quattro, sei, otto o dodici piatti a scelta (con bibita in lattina in omaggio) e farli arrivare direttamente a casa.

Il bar e ristorante Sereno1950 era molto amato dai clienti, che hanno espresso commenti di rammarico alla notizia, pubblicata dai titolari su Facebook ad aprile, della futura chiusura mentre gli All you can eat di sushi si stanno diffondendo, tra mugugni vari, a macchia d’olio a Genova.