Chiude per cambio gestione "Sereno1950", storico locale di Boccadasse

Uno storico locale di Genova chiude i battenti per cambio gestione: si tratta di "Sereno1950" di via Cavallotti, a Boccadasse.

Il locale - pizzeria, pinseria, hamburgeria, gelateria, bar e pasticceria - era molto conosciuto in città, con la sua terrazza nella cornice dell'antico borgo marinaro.

A dare l'annuncio, i titolari su Facebook: "Domenica 24 aprile 'Sereno1950' chiuderà per cambio gestione, con un nuovo progetto". Al posto della pizzeria, in futuro, potrebbe sorgere un ristorante sushi. Per salutare i clienti, fino al 24 aprile - data della chiusura - dalla domenica al venerdì sarà attivo uno sconto del 10% valido a cena.

Tanti i commenti di rammarico dei clienti che speravano di poter gustare ancora a lungo le specialità del locale, soprattutto quelle senza glutine per cui la pizzeria era diventata famosa nel quartiere.