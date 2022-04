Porti chiusi alle navi russe: le conseguenze a Genova

Porti italiani chiusi alle navi commerciali e passeggere russe, ripercussioni limitate sugli scali liguri.

Il divieto è in vigore da oggi, domenica 17 aprile, ma l'ultima nave battente bandiera russa aveva lasciato Genova già due settimane fa. Porti chiusi alle navi di Mosca, la misura fa parte del pacchetto di sanzioni introdotte a livello europeo lo scorso 8 aprile: non possono approdare, nè gettare l'ancora in rada.

Pochi le eccezioni tra cui il trasporto di aiuti umanitari e di energa, le conseguenze economiche preoccupano più dal lato dei costi energetici che da quello degli scambi commerciali.