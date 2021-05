Begato: cittadini, volontari e scout ripuliscono il quartiere

I lavori di pulizia in Valtorbella sono cominciati da Piazza Vittime di Bologna e sono proseguiti presso i giardini adiacenti e l'area cani; successivamente il gruppo si è spostato nel parco giochi di via Fermi

Nel corso della mattinata di domenica 16 maggio 2021 alcuni cittadini di Begato, insieme ai ragazzi del gruppo Scout 100, il gruppo verde Valtorbella e i volontari di Genova Cleaner si sono impegnati, armati di guanti, sacchi, scope e secchi, per ripulire il quartiere.

I lavori di pulizia in Valtorbella sono cominciati da Piazza Vittime di Bologna (nota anche come "piazzetta" tra gli abitanti della zona) e sono proseguiti presso i giardini adiacenti e l'area cani. Successivamente il gruppo si è spostato nel parco giochi di via Fermi e ha raccolto numerosi sacchi di spazzatura, come sempre divisi secondo la raccolta differenziata.

Genova Cleaner è l’associazione genovese che ha come mission ripulire in maniera partecipata la città, nata da due amici che per la prima volta il pomeriggio del 20 Marzo 2019 hanno deciso di fare qualcosa di diverso e armati di guanti, sacchi e forza di volontà e si sono recati per la prima volta presso Piazzale Kennedy. Da allora l'associazione è cresciuta, organizza costantemente missioni ecologiche in giro per la città di Genova e supporta i cittadini che hanno voglia di lavorare in prima persona per la pulizia del proprio quartiere.