Gli artigiani genovesi protagonisti delle foto vincitrici di un concorso internazionale

C'è un po' di Genova negli scatti vincitori del contest lanciato dal Musec di Lugano, che per la quinta volta lancia una "global open call" (Unpublished Photo) per giovani fotografi sotto i 36 anni di età.

I quattro vincitori del 2022 hanno toccato tempi molto importanti come ad esempio il degrado ambientale, la ricerca dell’identità personale, il superamento dei limiti ma anche l’importanza delle tradizioni e dell’artigianato. E qui arriva Genova: la vincitrice del quarto premio, la russa Olga Dmitrienko, ha fatto un viaggio nel capoluogo ligure in cui ha inaugurato il progetto "Artigiani e artisti genovesi" in cui l'artista ha presentato una serie di fotografie che ritraggono i volti degli artigiani nelle loro botteghe e case.

I lavori dei vincitori saranno esposti nella prossima mostra al Musec dal 20 ottobre '22 al 16 aprile 2023 in collaborazione con la Fondazione culture e Musei e la galleria milanese 29 Arts in Progress.

Grazie alla partnership con la Fondazione De Pietri Artphilein, il premio del concorso Up22 assegnato al primo premiato è stato, oltre alla possibilità di esporre le proprie opere e ad inserirle in un catalogo dedicato, un premio in denaro di 2.000 franchi svizzeri; il secondo vincitore riceve 1.500 franchi svizzeri, mentre il terzo e il quarto classificato ricevono 1.000 franchi svizzeri ciascuno.

Il primo premio è andato al fotografo vietnamita Quan Nguyen Ho (Life Garbage), il secondo al fotografo indiano Dipak Ray (Frame Within Frame). Il terzo e il quarto posto sono stati assegnati rispettivamente al fotografo malgascio Tolojanahary Ranaivosoa (La rivoluzione gialla) e alla fotografa russa Olga Dmitrienko (artigiani e artisti genovesi).

Un premio speciale è stato assegnato dalle Edizioni Artphilein di Lugano, consistente nella pubblicazione di una prestigiosa monografia delle opere andate a Tolojanahary Ranaivosoa.

Le foto di Genova: "Una città tenacemente attaccata alla memoria da custodire"

La vincitrice del quarto premio, nata a Mosca, Olga Dmitrienko (1986) ha iniziato a fotografare durante i suoi studi di giornalismo e design dei mass media ed è qui che è iniziata la sua passione: catturare il volto che si cela dietro il viso. Dopo la laurea ha realizzato uno dei suoi sogni e ha fatto un viaggio a Genova, in Italia, dove ha incontrato sia gesti gentili, sorrisi e una nozione del tempo senza la frenesia della vita quotidiana che la nostra società tende a dimenticare o rubarci. Nasce così il progetto «Artigiani e Artisti Genovesi» in cui l'artista presenta una serie di fotografie che ritraggono i volti degli artigiani nelle loro botteghe o nelle loro case.

Lo scoppio della pandemia ha interrotto il progetto di Dmitrienko, che spera di poter riprendere nel prossimo futuro. Attraverso queste immagini, Dmitrienko racconta una città che resta tenacemente attaccata a una memoria da custodire, affezionata alle preziose tradizioni e ai sapienti mestieri tramandati di generazione in generazione. Oltre a catturare l'intimità e l'essenza degli artisti e degli artigiani ritratti, Dmitrienko è affascinata da ciò che le loro mani sono in grado di creare, concentrandosi sul gesto acquisito dopo anni di studio e duro lavoro. È un ritratto che va oltre la fotografia, diventando uno spazio narrativo che non si esaurisce nello scatto stesso. Dietro quei volti, quelle mani e quei manufatti c'è la storia, il patrimonio di conoscenze e il valore della tradizione.