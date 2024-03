Inaugurato un nuovo emporio solidale con prodotti gratis per persone in difficoltà

Tra palloncini colorati, associazioni, sportelli di ascolto e giochi per bambini con Pagiassi Vip e Supereroi Acrobatici è stato inaugurato domenica al Cep l'emporio solidale gestito dalla Misericordia Ponente Soccorso. Qui le persone in difficoltà potranno ottenere gratuitamente i prodotti esposti.

Il punto si trova in via della Benedicta 85r, in locali Arte: una nuova sfida in uno dei quartieri più complicati del ponente genovese in cui è fondamentale l'azione del volontariato, dei comitati e dell'associazionismo. Presenti ieri anche l'assessore Sergio Gambino con il consigliere delegato Fabio Ariotti.

Come funziona l'emporio

Ma come funziona l'emporio? Chi si recherà al punto avrà una tessera a punti e, in base all'Isee, si vedrà assegnare un punteggio per ottenere gratuitamente i beni esposti. Una sorta di negozio in cui i prodotti vengono messi a disposizione liberamente per chi è in situazione di difficoltà economica.

Un po' come se fosse il pacco della spesa solidale, ma anziché prendere una scatola si può scegliere prodotto per prodotto.

Orari e come prenotare

Dopo la giornata di festa, l'emporio ha già avviato l'attività che aprirà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, su appuntamento (bisogna chiamare il 375.5653880)

"Per adesso stiamo procedendo con le registrazioni, si sono già rivolti a noi 25 nuclei familiari - spiega Andrea Maganuco, presidente della Misericordia Ponente Soccorso - poi da lunedì 1 aprile inizieremo anche con le consegne. Quella di domenica è stata una giornata molto bella, molti cittadini che hanno visitato il locale ci hanno detto che è accogliente e questo è un commento che ci fa molto piacere: qui la gente deve sentirsi a casa".