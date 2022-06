L'Amerigo Vespucci torna in Liguria

Nuova tappa in Liguria per l'Amerigo Vespucci, è arrivata a Portofino lunedì 20 giugno 2022. La leggendaria nave scuola della Marina Militare considerata 'la più bella del mondo' era passata da Rapallo lo scorso 30 maggio. Una definizione che deriva da un incontro con una nave statunitense nel 1962. Diverse fonti riportano un incontro nel Mediterraneo con la portaerei Uss Independence, che avrebbe lampeggiato con il segnalatore luminoso: "Chi siete?", ricevendo come risposta: "Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana". La nave statunitense avrebbe avrebbe quindi segnalato: "Siete la più bella nave del mondo".

Dal 18 settembre 2021 il comandante dell'Amerigo Vespucci è il rapallese Massimiliano Siragusa, che ha raccolto il testimone da Gianfranco Bacchi.

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti salirà a bordo lunedì 20 giugno 2022, in serata incontrerà poi la stampa insieme al Capo di Stato maggiore della Marina ammiraglio di squadra Enrico Credendino, il direttore dell’Istituto idrografico della Marina contrammiraglio Massimiliano Nannini e il sindaco di Portofino Matteo Viacava.