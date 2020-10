Allerta meteo: nubifragio sul Tigullio, esonda un rivo a Sestri Levante. La sindaca: «Non uscite»

Dopo una notte di forti piogge che si sono concentrate soprattutto sul capoluogo ligure, poco prima dell’alba di venerdì, giornata di allerta arancione, il fronte del maltempo si è spostato con forza sul Tigullio, dove si è abbattuto un vero e proprio nubifragio.

I vigili del fuoco, allertati da decine di segnalazioni, già dalle 4 della notte tra giovedì e venerdì hanno iniziato a intervenire per alberi caduti, allagamenti e sottopassaggi allagati.

Aggiornamento Arpal ore 9.40

La struttura precipitativa che nelle ultime ore ha interessato il Mar Ligure dall'imperiese al confine fra Spezia e Genova è stata sospinta verso tutto il territorio di centro ponente dallo scirocco.

Nell'ultima ora l'intensità maggiore è stata a Isolabella - ad Albenga, con 52.2 mm/1h e 19.2mm/10 minuti, seguita da Bargagli con 44.2mm/1h e Montalto Carpasio con 41.2 mm/1h.

L'immagine radar mostra le piogge in corso: sono diffuse, dovute allo sbarramento orografico. I monti infatti rappresentano un ostacolo fisico che l'aria calda e umida deve superare; salendo, l'umidità condensa e precipita sotto forma di pioggia (effetto stau).

A livello idrologico il Vara - nella zona fra Brugnato e Borghetto - ha raggiunto livelli significativi, anche se adesso è in fase discendente. Ovviamente nuove precipitazioni potrebbero causare repentini innalzamenti.

Aggiornamento ore 9.30

Dalle 8 circa strutture temporalesche formatesi sul mare hanno raggiunto la costa di Genova e il suo territorio con piogge diffuse e, in alcuni casi, significative (fino a 60-80 mm/h). Poco dopo le 9 i rovesci stavano prevalentemente interessando la zona di centro levante con temporali in direzione nord est - sud ovest. Complessivamente nell'ultima ora le cumulate hanno raggiunto valori dell'ordine dei 15-20mm generando qualche allagamento localizzato che ha interessato la rete di smaltimento delle acqua bianche mentre tutti i rivi e torrenti sono ampiamente sotto i livelli di guardia.

La ventilazione ha subito un deciso rinforzo da sud est (velocità fino a 40-50 km/h). Questo è il principale aspetto da tenere sotto osservazione per comprendere l'evoluzione dei fenomeni in atto: fino a quando lo scirocco non prenderà il sopravvento, e perdurerà una situazione di confluenza tra i venti meridionali, le strutture temporalesche potrebbero rigenerarsi creando possibili criticità sul territorio comunale.

Maltempo, Tigullio nella morsa della pioggia

La pioggia ha fatto danno soprattutto nella zona di Sestri Levante e Riva Trigoso (dove le scuole sono chiuse) con la sindaca Valentina Ghio che ha chiesto ai cittadini di “«non uscire se non strettamente necessario», complice anche il livello molto alto del torrente Petrolio e l’esondazione del rio Battana intorno alle 7: «Abbiamo chiuso i sottopassi di via Nazionale, via Gramsci, via Pontino , Lapide».

Sempre a Sestri Levante segnalata anche una frana sul versante di via Ponzerone verso le gallerie di Moneglia mentre nel corso della mattinata (poco dopo le 10) è stato riaperto il sottopasso di Lapide, rimangono invece chiusi quelli di via Nazionale, via Pontino e via Gramsci.

Allagamenti anche nel centro storico di Chiavari, in particolare in via Entella, dove il livello dell'acqua è salito vertiginosamente nelle ultime ore e dove è stato necessario chiudere alcune strade, come a Sestri Levante. Una frana è invece caduta a Bagone, frazione dei Casarza Ligure: sono 300 le persone rimaste isolate.

Allerta meteo: strade chiuse e viabilità

Dal punto di vista della viabilità, la situazione generale aggiornata della Città Metropolitana di Genova, alle 8, è sotto controllo con l’eccezione della val Petronio, dove si trovano sulle strade detriti a causa delle forti precipitazioni. Chiusa anche la galleria del Pizzo, ad Arenzano, come previsto in caso di allerta arancione.

Tutte le altre strade provinciali risultano percorribili coi l’eccezione di quelle interessate da chiusure pregresse:

S.P. 4 di Praglia al km 1+000

S.P. 34 di Cogorno dal km. 5+600 al km. 6+000

S.P. 21 di Neirone dal km 7+600 al km 7+800

S.P. 22 di Tribogna dalla progressiva km 4+150

Allerta meteo, previsioni e bilancio

L’allerta arancione resta in vigore sino alla mezzanotte di venerdì, e su Genova la pioggia, che ha iniziato a cadere già dalla tarda serata di giovedì, si è temporaneamente fermata nelle prime ore di venerdì, spingendo il Centro Operativo Comunale a mantenere aperte le scuole. Arpal fa sapere che i livelli idrometrici dei bacini del centro-levante della regione (Polcevera, Aveto, Trebbia) che durante la mattinata avevano registrato incrementi significativi sono in marcata discesa.

«Visto il passaggio frontale atteso non si escludono risposte improvvise e repentine del reticolo idrografico minore, allagamenti di aree depresse in ambito urbano, rigurgito di reti fognarie - prosegue Arpal - La ventilazione risulta debole o moderata, di provenienza settentrionale sulle stazioni di pianura o fondovalle, meridionale invece in corrispondenza delle stazioni in quota».

La preoccupazione, adesso, riguarda la notte tra venerdì e sabato e la mattina di sabato, dove è atteso un nuovo passaggio di maltempo con piogge e temporali, anche forti, su buona parte della regione. Non è escluso, dunque, che l’allerta possa venire prolungata.

Meteo, l'approfondimento di 3bmeteo

«Piogge molto intense, venti forti e mareggiate sono attese nelle prossime 36 ore sulla Liguria - spiega Andrea Colombo di 3bmeteo -. Il tutto a causa del transito di una poderosa perturbazione atlantica, preceduta da un marcato flusso instabile meridionale. Nella giornata di venerdì 2 ottobre rovesci e temporali già dalle prime ore della notte, in movimento dal Ponente verso il Levante dove poi tenderanno a stazionare fino al mattino (rischio di temporali localmente stazionari tra genovese e spezzino). Tra pomeriggio e sera precipitazioni intense specie ad Ovest e segnatamente sulle aree appenniniche; fenomeni più intermittenti lungo la riviera soprattutto orientale, a causa del progressivo e marcato rinforzo dello Scirocco. Tempo perturbato - prosegue Colombo -, che insisterà fino al mattino di sabato 3 ottobre, con a seguire un rapido miglioramento che porterà con sè schiarite soleggiate specie a Ponente».

«Sono previste cumulate pluviometriche fino a 100-130 mm in modo esteso sulle aree appenniniche e in modo più frammentato anche sulle coste; picchi localmente superiori ai 150 mm. I venti di scirocco - conclude Colombo - risulteranno particolarmente forti, fino a 70-100 km/h, per poi ruotare a Libeccio da sabato mattina. Mareggiate altamente probabili lungo tutta la fascia costiera, con altezza onda stimata fino a 5-6 metri».