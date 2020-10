Maltempo, timori per la frana a Masone: chiuso il casello sulla A26

Situazione complessa dal punto di vista della viabilità in autostrada a causa dell’ondata di maltempo e della pioggia intensa che hanno creato allagamenti e, nel caso della A26, fatto muovere la frana caduta nei pressi dello svincolo di Masone lo scorso giugno.

L’Unione dei Comuni Stura, Orba e Leira ha infatti comunicato che Autostrade per l’Italia ha provveduto intorno alle 11 a chiudere gli svincoli in entrata e in uscita del casello di Masone, sulla A26 in via precuazionale.

Sempre in A26, gli allagamenti provocati dalla pioggia intensa hanno costretto la polizia Stradale a scortare i veicoli già a partire da Ovada e sino al casello di Masone (dove quindi non si può né entrare né uscire), mentre in A7 e in A12 si raccomanda di procedere con prudenza a causa del forte vento.

