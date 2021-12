Nuovi voli per Manchester, Vienna e Lamezia Terme: biglietti da 19,99 euro

Si torna a volare e Ryanair ha confermato, come anticipato da Genova Today, l’introduzione di tre rotte aggiuntive da Genova verso Lamezia e Manchester (da aprile) e Vienna (dal 2 giugno), tutte operative con due frequenze settimanali.

Per l'aeroporto Cristoforo Colombo, il lancio di queste nuove rotte rafforza l'impegno di Ryanair in Italia e nella ricostruzione del settore turistico del Paese, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dell'occupazione e dell'economia locale.

Il più famoso vettore lowcost, per celebrare i nuovi voli ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggiare fino alla fine di giugno 2022. Probabile che queste tariffe andranno a ruba rapidamente, per cui si invitiano i clienti a collegarsi al sito di Ryanair entro la mezzanotte di giovedì 16 dicembre, per rifarsi dei viaggi mancati nelle estati passate prenotando una meritata vacanza.

“Siamo lieti di annunciare il lancio di queste nuove rotte nell’ambito dell’operativo per l’estate 2022 in Italia, offrendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di destinazioni europee per le attese vacanze estive", Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair.

"Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, Ryanair sta ora guardando avanti all'estate 2022 e all'introduzione, nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 "Gamechanger", che offrono il 4% di posti in più, il 16 % di consumo di carburante in meno e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l'estate 2022 di Ryanair l’operativo più avvincente e rispettoso dell'ambiente fino ad oggi".

"Per festeggiare, abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 € per viaggiare fino 30 giugno 2022, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di giovedì 16 dicembre. Poiché le tariffe aeree probabilmente aumenteranno nell'estate 2022 a causa della ridotta capacità, incoraggiamo tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad approfittare di queste tariffe convenienti su Ryanair.com".

“L’incremento dei collegamenti Ryanair sull’Aeroporto di Genova è un’ottima notizia per tutto il territorio ligure, frutto di un’attività di collaborazione che ha coinvolto, oltre all’aeroporto, i tavoli del turismo di Savona, e quindi la Camera di Commercio Riviere di Liguria, il tavolo imposta soggiorno di Genova e il tavolo turismo del Tigullio, con la regia della Camera di Commercio di Genova e di Regione Liguria. I nuovi voli da Manchester e Vienna porteranno migliaia di turisti nel nostro territorio, con importanti ricadute per tutto l’indotto. Questo è il primo risultato di un percorso che contiamo concretizzi a breve nuovi collegamenti aerei di interesse per il turismo incoming nella nostra regione”, conclude Marco Casarino, Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.