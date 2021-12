Nuovo volo: Genova-Manchester con Ryanair

Si apre una nuova rotta dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Da domenica 27 marzo si potrà volare da Genova a Manchester con Ryanair, due le frequenze a settimana: al mercoledì e alla domenica.

La tratta era stata in precedenza operata da EasyJet per un paio di stagioni fino al 2018. Per Ryanair si tratta del decimo collegamento da Genova e il quinto sull’internazionale. Di seguito gli orari dei voli:

Genova-Manchester RK9356, ore 20.40 e 21.55; mercoledì e domenica

Manchester-Genova RK9345, ore 17.00 e 20.15; mercoledì e domenica

Prezzi a partire da 15,99 euro, solo andata.