Guardie volontarie del Wwf, aumentano le multe per rifiuti abbandonati

Tre nuclei provinciali specializzati in difesa dell'ambiente. Le guardie giurate volontarie del Wwf, che hanno la qualifica di pubblici ufficiali e agenti di polizia amministrativa, presentano il report 2023 a GenovaToday.

Durante l'anno sono stati svolti 217 servizi di vigilanza, percorsi 38mila chilometri e controllate 1043 persone. Sono così scattate 132 sanzioni per un totale di 53 mila euro, e 23 denunce. Oltre un centinaio, invece, le segnalazioni agli enti competenti. "É un servizio senza alcun onere per le pubbliche amministrazioni, anzi le sanzioni amministrative nel 91% sono versate dai responsabili", spiega il coordinatore Guglielmo Jansen.

I campi di intervento sono diversi: dall'attività venatoria e la pesca, ma sopratutto l'ambiente e il particolare il ciclo dei rifiuti dal centro storico di Genova all'Appennino.

"Quest'anno abbiamo registrato aumenti per i rifiuti sia in area urbana sia entroterra - continua Jansen - diminuiti le violazioni sulla tutela della flora su alcune aree, come Antola e Beigua dove operando da 20 anni i risultati si vedono. Per la caccia, i reati sono diminuiti anche per la scarsa migrazione autunnale che da tre anni si riscontra".

Le guardie del Wwf, al momento 16, cercano nuove 'reclute'. Il prossimo corso sara presentato il 27 marzo alle ore 20 alla Casa della Maddalena in piazza della Maddalena 11; per info e programma scrivere a guardiewwf-liguria@wwf.it.