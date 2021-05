A12, chiuso viadotto dopo ispezione del Mit: stop ai mezzi pesanti nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante

Stop al transito dei mezzi pesanti in A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna in via precauzionale dopo le verifiche condotto dal Ministero dei Trasporti sul viadotto Valle Ragone, già oggetto di interventi a inizio anno.

La chiusura non era prevista, ed è scattata dopo la segnalazione dei Ministero. A partire dalle 14 di martedì, dunque, il transito dei mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate sul tratto è stato bloccato “sino ad approfondimenti” in entrambe le direzioni, come confermato anche dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.

Preoccupazione è stata espressa dai sindaci di Lavagna e di Sestri Levante, Gian Alberto Mangiante e Valentina Ghio: «I sindaci hanno immediatamente scritto ad Autostrade per l’Italia, Mit e Regione Liguria per conoscere le ragioni del divieto di circolazione per i mezzi pensati e la durata dello stesso, chiedendo di minimizzarlo il più possibile, anche in considerazione del disagio che ne deriverà per la viabilità ordinaria», ha fatto sapere Ghio.

«Abbiamo segnalato numerose volte ad Autostrade per l’Italia la necessità di controllo dell’area relativa al viadotto di Valle Ragone - continua la sindaca - Alla nostra ultima comunicazione, datata febbraio 2021, Autostrade rispondeva ribadendo l’effettuazione delle verifiche trimestrali di ordinanza. Mi chiedo come sia possibile che oggi, dopo le numerose segnalazioni, si renda necessaria questa misura così impattante, peraltro evidenziata solo a seguito dell’ispezione del Mit, dopo che non sono state prese in considerazione le nostre segnalazioni precedenti».

«Chiediamo ad Autostrade e agli altri enti competenti di fornire una risposta immediata alle nostre domande anche per essere in grado di gestire il riversarsi del traffico pesante sulla viabilità ordinaria», concludono i sindaci, che sono stati convocati alle 14.30 in prefettura per partecipare a una riunione per la gestione della situazione.

In autostrada, intanto, alle 14.15 è comparso un avviso in cui si confermava che al km 48,7 in entrambe le direzioni è scattata la chiusura, e i mezzi pesanti che stavano già circolando sono stati bloccati, con conseguenti code.