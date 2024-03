Ancora cinghiali a spasso per la città: i nuovi avvistamenti

Ancora scorribande di cinghiali in città, nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 marzo.

Questa volta sono stati segnalati vicino a corso Gastaldi, più precisamente nelle vie Barrili, Corridoni e Pastore, verso le 23,30: la polizia locale ha segnalato gli avvistamenti su Telegram pregando di "prestare massima attenzione".

Gli ultimi avvistamenti riguardavano proprio la stessa zona, corso Gastaldi e via Barrili, mentre in precedenza era diventata virale sui social la fotografia di un cinghiale ferito con una freccia di arco o balestra in Val Bisagno. L'animale era stato immortalato a Bavari e gli animalisti avevano sollevato una nutrita protesta.