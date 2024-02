L'agonia del cinghiale ferito da una freccia. Gli animalisti: "Basta barbarie"

"Ennesima vittima di una freccia, basta barbarie". Questo il grido d'allarme lanciato sui social dall'Osservatorio savonese animalista, che ha pubblicato sui social la fotografia, diventata virale nelle ultime ore, di un cinghiale ferito con una freccia di arco o balestra in Val Bisagno. L'animale è stato fotografato a Bavari e gli animalisti ricordano che: "è possibile che la ferita guarisca spontaneamente, per la sua vastità e per la resistenza della specie, ma è più probabile che si infetti e condanni il cinghiale a una lunga e terribile agonia. Un martirio che spesso finisce in modo atroce con l’aggressione mortale, quando è indebolito o moribondo, di lupi, volpi o tassi".

Prosegue nel frattempo la raccolta firme (che ha quasi raggiunto quota centomila) contro la caccia con l'arco, lanciata a ottobre 2023 dopo le nuove norme varate dalla Regione Liguria, che avevano scatenato le proteste di tante associazioni animaliste.

"Finora non ha smosso l'inerzia dei consiglieri regionali, sia di maggioranza che, purtroppo, di minoranza, - scrive ancora l'Osservatorio savonese animalista su Facebook - alcuni dei quali si erano impegnati a reagire, mentre il promotore, il leghista Alessio Piana, è stato promosso assessore dalla giunta Toti. Purtroppo l’approvazione della legge regionale nel 2023 ha risvegliato l’interesse, di cacciatori e non, per questo autentico strumento di tortura; per questo invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a sottoscrivere e condividere la petizione, disponibile a questo link".

