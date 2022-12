VIDEO | Cristina D'Avena al Porto Antico con le sigle più belle dei cartoon

Cristina D'Avena ha incantato il Porto Antico giovedì sera con le canzoni più belle dei cartoni animati, riconosciute e cantate da migliaia di persone di tutte le generazioni in piazza. Ha preso così il via il Tri-Capodanno di Genova con due serate al Porto Antico e l'ultima, quella del 31 dicembre, in piazza De Ferrari e in diretta tv su Mediaset.

Da Magica Emi a Dragon Ball, da Kiss me Licia a Lady Oscar, passando per Mila e Shiro e altri 'cult' che hanno segnato l'infanzia di tantissimi, riuscite a riconoscere tutte le sigle che la regina dei cartoon ha cantato, accompagnata dai Gem Boy?

"È stata una partenza davvero col botto – commenta con soddisfazione la consigliera delegata ai grandi eventi Federica Cavalleri – dopo due anni di stop per le limitazioni sanitarie, abbiamo finalmente rivisto una piazza piena di giovani, giovanissimi ma non solo anche tante famiglie che avevano voglia di passare una serata insieme, cantare e ballare sulle note di intramontabili successi, per qualche ora di spensieratezza e all’insegna del divertimento sano. La prima serata è stata un autentico successo con migliaia di persone tra il pubblico e siamo certi che anche stasera, con la serata ‘trapper’ replicheremo l’ottima riuscita del Tri-Capodanno genovese, in vista del gran finale di domani sera con il Capodanno targato Mediaset in piazza De Ferrari".