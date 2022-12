Il Capodanno a Genova è in diretta tv su Mediaset: dove e quando vederlo

Sarà una grande festa quella del Capodanno a Genova: tutto è già pronto in piazza De Ferrari per accogliere il concertone del 31 dicembre che segna anche l'ultima sera del Tri-Capodanno, la tre giorni dedicata alla fine dell'anno con musica e ospiti speciali.

La serata del 31 dicembre, ospitata in piazza De Ferrari, sarà la festa ufficiale Mediaset e si potrà guardare anche da casa, in televisione: lo spettacolo inizia su Canale 5 dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate. L’appuntamento in tv è dunque fissato per le 20,45 di sabato. Così anche chi rimarrà a casa a festeggiare con amici e parenti potrà godersi la festa in piazza a Genova accendendo la televisione e seguendo i concerti o magari il conto alla rovescia finale per brindare alla mezzanotte.

Lo show che prenderà vita sul maxi palco allestito in piazza vedrà ospiti del calibro di Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti. A condurre la serata, Federica Panicucci.