Sampdoria, Papa Francesco scrive a Ferrero: «Grazie per la donazione»

Dopo la visita dello scorso 19 febbraio il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha ricevuto una lettera di ringraziamento da Papa Francesco per una donazione effettuata per opere di beneficenza.

«Caro Massimo - ha scritto il Santo Padre - Ti ringrazio per la somma che, a nome dell’Unione Calcio Sampdoria, hai voluto farmi pervenire per le opere di carità. Ho molto apprezzato tale gesto di solidarietà e di fraternità a favore dei più bisognosi. È vivo in me il ricordo della recente visita dei dirigenti e dei calciatori in Vaticano. Desidero ringraziare tutti per la consolante testimonianza “di squadra” unita, non solo nella competizione sportiva, ma anche nella carità concreta e nella promozione di sani valori per i giovani e per tutta la società».

«Invocando la protezione della Santa Vergine e di San Giuseppe - ha concluso il Pontefice - , di cuore t’imparto la Benedizione Apostolica che estendo ai dirigenti e ai calciatori della Sampdoria. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Fraternamente, Francesco».