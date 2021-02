Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: Quagliarella torna titolare

Calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris domenica 14 febbraio alle ore 15: leggero affaticamento per Torregrossa che potrebbe accomodarsi in panchina, nella Viola ridotta la squalifica a Milenkovic che sarà in campo

Dopo lo stop contro la Juve e il pareggio di Benevento tornano in campo i blucerchiati per ritrovare la continuità. Domenica 14 febbraio 2021 alle ore 15 si gioca Sampdoria-Fiorentina allo stadio Luigi Ferraris, la formazione Viola ha leggermente migliorato la propria classifica con Prandelli in panchina, sono 7 i punti di vantaggio sul terzultimo posto.

QUI SAMPDORIA. In attacco potrebbe tornare titolare Quagliarella per fare coppia con Keita Balde dopo l'esperimento Torregrossa contro il Benevento. L'ex Brescia in settimana ha anche avuto qualche problemino fisico e potrebbe accomodarsi in panchina. Solito ballottaggio in mezzo al campo con Adrien Silva in vantaggio su Ekdal e sulla fascia tra Damsgaard e Jankto mentre in difesa è squalificato Tonelli, coppia centrale formata da Colley e Yoshida. Tra le buone notizie in casa Samp anche il rientro in gruppo di Gabbiadini dopo l'operazione, il suo ritorno si sta avvicinando.

QUI FIORENTINA. Sta recuperando dall'infortunio Ribery che potrebbe tornare in campo al fianco di Vlahovic nel tandem offensivo della Viola mentre in difesa rientra Milenkovic, il giudice sportivo ha infatti tolto una giornata di squalifica al centrale serbo che era stato punito per una testata a Belotti in occasione del match contro il Torino.

Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina 14 febbraio

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri,

Fiorentina (3-5-2): Dragovski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: domenica 14 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Dazn (streaming) e DAZN1 (canale 209).