Video Sampdoria-Juventus 0-2: Chiesa e Ramsey stendono i blucerchiati

Prestazione attenta della Samp che non riesce però a evitare la sconfitta contro i campioni d'Italia della Juventus, che passano nel primo tempo con Chiesa e poi raddoppiano nel recupero con Ramsey. Buona la reazione dei blucerchiati nel primo tempo e a inizio ripresa, poi pochi lampi per gran parte della seconda frazione di gioco.

Sampdoria-Juventus | Cronaca primo tempo

Parte convinta la Samp che ci prova al 5' con un tiro alto di Adrien Silva e al 7' con una conclusione fuori misura di Quagliarella. Al 19' passa però la Juventus con una bella azione combinata tra Cristiano Ronaldo, Morata e Chiesa, l'ex Fiorentina buca Audero anticipando Yoshida e Bereszynski. La Samp non si disunisce e tiene bene il campo concedendo poco alla Juventus, al 38' lampo di Ronaldo con Audero bravo ad alzare in corner, ci prova ancora Cr7 in tre occasioni negli ultimi minuti, prima Audero gli chiude lo specchio costringendolo al tiro sull'esterno della rete, poi sono provvidenziali due chiusure di Yoshida, superlativa la prima.

Sampdoria-Juventus | Cronaca secondo tempo

Nessun cambio a inizio ripresa, al 54' occasione per Quagliarella: stop con il destro e girata violenta con il sinistro, chiusura decisiva di Chiellini che devia in corner, poi raddoppia Morata un minuto dopo ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco, replica sul ribaltamento Quagliarella con un tiro di Quagliarella deviato in angolo da Szczesny, dalla bandierina Keita Balde incorna, Bentancur sporca ancora in corner. La partita a questo punto si impantana, la Samp rischia poco ma non riesce a incidere, cresce però sul piano dell'intensità con il giro cambi di Ranieri. Non basta però per recuperare, nel recupero raddoppia Ramsey su assist di Cuadrado chiudendo definitivamente i conti.

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-2 | TABELLINO E VOTI

RETI: 19' Chiesa, 91' Ramsey

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Yoshida 6.5, Colley 6, Augello 6; Candreva 5.5 (80' Jankto sv), Silva 6.5 (62' Damsgaard 5.5), Ekdal 5.5, Thorsby 6; Keita Balde 5.5 (67' Torregrossa 6), Quagliarella 6 (67' Ramirez 5.5). All. Ranieri . All. Ranieri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Danilo 6; McKennie 6, Arthur (82' Ramsey 6.5), Bentancur 6.5 (74' Rabiot 6), Chiesa 6.5 (82' Alex Sandro sv); Morata 6.5 (77' Bernardeschi 6), Cristiano Ronaldo 5.5. All. Pirlo. . All. Pirlo.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

NOTE: ammoniti Ekdal, Thorsby, Bentancur, Damsgaard, Bernardeschi