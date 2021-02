VIDEO | Benevento-Sampdoria 1-1: Keita Balde risponde a Caprari

Termina 1-1 il lunch match Benevento-Sampdoria, dopo il vantaggio firmato dall'ex Caprari (con la complicità di Audero), arriva il pareggio di Keita Balde. Nel mezzo il parziale riscatto del portiere blucerchiato con un paio di interventi importanti di Lapadula e la reazione blucerchiata innescata anche dai cambi di Ranieri con Damsgaard protagonista in positivo e abile a servire all'ex Inter l'assist per il pareggio. Nel finale assedio Samp, ma gli Stregoni reggono nel recupero.

Benevento-Sampdoria | Cronaca primo tempo

Ritmi blandi in avvio di gara, la prima conclusione è del Benevento con Ionita, la palla termina ampiamente a lato al 10'. La partita non si scuote fino al 21' quando l'arbitro Aureliano annulla (giustamente) il vantaggio di Torregrossa, Jankto ruba palla alla difesa e serve Keita Balde, tiro violento respinto da Montipò, raccoglie ancora Jankto che serve Torregrossa abile a insaccare da due passi. La posizione è, però, irregolare. La Samp guadagna metri e prende in mano le redini del gioco, Thorsby da due passi al 25' non trova il tap-in vincente su una corta respinta di Montipò. Nel finale di tempo nuova occasione per l'ex Brescia che manca la deviazione vincente su sviluppi di calcio piazzato, replica il Benevento con un contropiede di Caprari disinnescato da Colley. Al 45' ancora occasione Samp con un lampo di Keita Balde, si supera Montipò, sul ribaltamento di fronte Bereszynski salva su Caprari.

Benevento-Sampdoria | Cronaca secondo tempo

Nessun cambio a inizio ripresa, la prima occasione capita a Caprari: Lapadula lavora bene la palla in area e scarica bene sull'ex Samp che tutto solo prova a piazzarla sul palo lontano con il piattone, la mira è però sbagliata e Audero tira un sospiro di sollievo. Il portiere blucerchiato non è invece impeccabile al 55': Caprari questa volta penetra in area e buca il portiere blucerchiato con un tiro sul primo palo portando in vantaggio gli Stregoni. La Samp prova a regiare e ci prova con Torregrossa al 60', palla deviata in corner da Barba, al 62' si riscatta Audero con un grande intervento su Lapadula, sul ribaltamento di fronte ci prova Jankto, ma Montipò devia in corner, poi ancora Audero tiene a galla la Samp su Lapadula. Al 71' bella iniziativa di Keita Balde e palla per Augello, tiro deviato in corner, a questo punto Ranieri mette dentro Quagliarella e Verre per dare vivacità al fronte offensivo e i blucerchiati trovano il pareggio: al 77' incursione di Damsgaard e palla deviata in corner da Tuia, sugli sviluppi di angolo ancora palla al danese che scodella in area per Keita Balde, la zampata del senegalese regala l'1-1 alla Samp e l'inerzia del match cambia. Keita Balde tenta la soluzione personale ma non riesce a sfondare un paio di minuti dopo il goal, poi ci prova il Benevento con un gran tiro di Sau che termina di poco alto sopra alla traversa. Nel finale rimane alta la Samp che conquista qualche calcio d'angolo e prova ad assediare il Benevento per tutto il recupero, senza però riuscire a trovare il sorpasso.

BENEVENTO-SAMPDORIA 1-1 | TABELLINO E VOTI

Reti: 55' Caprari, 79' Keita Balde

Benevento (4-2-3-1): Montipò 6.5; Depaoli 5.5, Glik 6.5, Tuia 6 (83' Caldirola sv), Barba 6; Improta 6.5 (74' Foulon 5.5), Schiattarella 6, Ionita 5.5; Caprari 6.5 (74' Sau 6), Insigne 5.5 (66' Viola 6); Lapadula 5 (82' Di Serio sv). All. Inzaghi.

Sampdoria (4-4-2): Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Tonelli 5.5 (63' Yoshida 6), Colley 6, Augello 6; Candreva 6.5 (63' Damsgaard 7), Adrien Silva 5.5 (76' Ekdal 6), Thorsby 5.5 (76' Verre 6), Jankto 6; Torregrossa 6 (76' Quagliarella 6), Keita Balde 7. All. Ranieri.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Note: ammoniti Adrien Silva, Tuia, Improta, De Paoli, Tonelli e Ionita