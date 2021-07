Sampdoria: D'Aversa è il nuovo allenatore, ufficializzato anche lo staff tecnico

Mancava solo l'ufficialità e, come preannunciato dal presidente Massimo Ferrero, è arrivata nella giornata di domenica 4 luglio 2021. Roberto D'Aversa è il nuovo tecnico della Sampdoria. Si è legato alla società blucerchiata fino al 30 giugno 2023 e sarà presentato martedì 6 luglio 2021 alle ore 10:30 allo Stadio Luigi Ferraris.

D'Aversa aveva risolto nei giorni scorsi il contratto che lo legava al Parma e che sarebbe scaduto nel 2022 e approda a Genova, sponda blucerchiata, con il suo staff.

Il nuovo allenatore della Samp con il Parma ha conquistato due promozioni (dalla Serie C alla A in due anni) e poi ha ottenuto un 11esimo e un 14esimo posto nella massima serie tra 2018 e 2020. Lo scorso anno venne sostituito da Liverani prima di essere richiamato in panchina nel mese di gennaio, nonostante i tanti acquisti sul mercato di riparazione i Ducali sono retrocessi con largo anticipo chiudendo all'ultimo posto

Sampdoria staff tecnico 2021/2022