La Liguria e i suoi allevatori insieme per il territorio

Sappiamo bene quanto, in agricoltura, la filiera corta rappresenti la soluzione migliore per garantirsi una maggiore qualità dei prodotti che vengono raccolti e consumati nel giro di poco tempo e con il coinvolgimento di un piccolo numero di intermediari.

Ma non è tutto. Scegliere la filiera corta significa anche contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e dunque dell'impatto ambientale complessivo associato al trasporto alimentare, nonché avere una maggiore consapevolezza sull'origine degli alimenti e, cosa molto importante, sostenere i produttori e le comunità locali in modo da dare il giusto compenso ad agricoltori e allevatori, partecipando così alla crescita economica del proprio territorio.

Progetto di filiera sostiene i produttori genovesi

C'è tutto questo in progetto di filiera, iniziativa di CIA Ligura, in collaborazione con la Regione Liguria, che sostiene gli allevatori genovesi e salvaguarda la produzione locale.

Un importante progetto al quale partecipa Valli Genovesi, storico marchio caseario appartenente ad Alberti & C. S.p.A., che ha da sempre un forte legame con il proprio territorio e con gli allevatori locali.

Valli Genovesi raccoglie più di 20 quintali di latte al giorno dai produttori della provincia di Genova, valorizzandolo e trasformandolo in latte alimentare e in prodotti caseari di qualità, assicurando così un sostegno fondamentale alla produzione locale e alla sicurezza alimentare grazie alla conoscenza diretta di tutti gli allevatori e alla lunga serie di controlli effettuati sui prodotti per garantire massima igiene, trasparenza nella produzione e tracciabilità dei prodotti.

Un atto concreto che si tramuta in un acquisto consapevole da parte del consumatore che, in questo modo, può scegliere un prodotto realizzato da una azienda che ha pattuito relazioni eque con la produzione locale.

Un'azienda storica vicina al territorio

Valli Genovesi rinnova dunque ancora una volta l'amore per la propria terra, coniugando la genuinità ai vantaggi delle più moderne lavorazioni. Latte, panna, burro e formaggi dal sapore ricco di una volta e dall'elevata qualità, disponibili in tanti punti vendita di Genova e provincia.

Brand storico che fa parte della grande famiglia Alberti e che punta sempre più in alto con lo sguardo proiettato costantemente al futuro e al mantenimento dei migliori standard di qualità.

A questo punto non resta che gustarsi i prodotti Valli Genovesi e visitare il sito web per conoscere meglio questa importante realtà regionale e rimanere aggiornati su tutte le sue novità e iniziative.